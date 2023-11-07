Tageblatt: Европа бессильна против «кремлёвской пропаганды»

Люксембургская газета Tageblatt утверждает, что Европа бессильна против «кремлёвской пропаганды», а RT и Sputnik не только пытаются представить взгляд Москвы остальному миру, но и «агрессивно вмешиваются во внутриевропейские дела».

Авторы статьи возмущаются в связи с тем, что российские СМИ выставляют европейские демократии «сломленными и дисфункциональными».

Они считают, что целью RT и Sputnik является раскол западного общества.

Также издание пишет, что западные санкции не помогают в борьбе с российскими СМИ.

«Глава ЕС, а также такие лидеры, как Ксавье Беттель, объявили о чём-то, что с самого начала на самом деле не может быть последовательно реализовано. А RT? Смеётся себе в кулак», — отмечается в статье.

Также в материале приводятся данные аналитиков, согласно которым рейтинг одобрения «пророссийских заговорщических нарративов вокруг войны на Украине среди населения Германии значительно вырос с апреля 2022 года».

Американский таблоид New York Post ранее отметил эффективную работу RT и агентства Sputnik на Глобальном Юге.

Телекомпания RTBF ранее заявила, что сегодня влияние России есть везде, где вещают Sputnik и RT, в том числе стратегическое влияние Москвы оказывается и на страны Африки.