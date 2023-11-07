Tageblatt: Европа бессильна против «кремлёвской пропаганды»
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Авторы статьи возмущаются в связи с тем, что российские СМИ выставляют европейские демократии «сломленными и дисфункциональными».
Они считают, что целью RT и Sputnik является раскол западного общества.
Также издание пишет, что западные санкции не помогают в борьбе с российскими СМИ.
«Глава ЕС, а также такие лидеры, как Ксавье Беттель, объявили о чём-то, что с самого начала на самом деле не может быть последовательно реализовано. А RT? Смеётся себе в кулак», — отмечается в статье.
Также в материале приводятся данные аналитиков, согласно которым рейтинг одобрения «пророссийских заговорщических нарративов вокруг войны на Украине среди населения Германии значительно вырос с апреля 2022 года».
Американский таблоид New York Post ранее отметил эффективную работу RT и агентства Sputnik на Глобальном Юге.
Телекомпания RTBF ранее заявила, что сегодня влияние России есть везде, где вещают Sputnik и RT, в том числе стратегическое влияние Москвы оказывается и на страны Африки.