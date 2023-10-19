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New York Post отметил эффективную работу RT на Глобальном Юге

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Американский таблоид New York Post отметил эффективную работу RT и агентства Sputnik на Глобальном Юге.
New York Post отметил эффективную работу RT на Глобальном Юге
  • РИА Новости

Материал издания посвящён предложению российского президента Владимира Путина помочь урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.

Россия и Китай используют различные саммиты, в том числе БРИКС, чтобы «ослабить позиции Запада» и посеять «ложные надежды на многополярный мир», отмечает автор. 

В статье говорится, что «RT и Sputnik регулярно представляют Россию силой добра, которая обеспечивает мир и безопасность везде, где появляется».

Также автор материала пишет, что RT и Sputnik «стремятся показать», что за волнениями на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке стоит Запад, а именно США.

«Наблюдая за ходом голосований в ООН, мы видим, что российская пропаганда работает эффективно, убеждая Глобальный Юг в добрых намерениях Кремля. Москва — это положительный герой в международной политике, противостоящий воинственному Западу», — отмечает New York Post.

Телекомпания RTBF ранее отметила, что сегодня влияние России есть везде, где вещают Sputnik и RT, в том числе стратегическое влияние Москвы оказывается и на страны Африки.

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