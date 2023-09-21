RTBF: влияние России есть везде, где вещают RT и Sputnik
- РИА Новости
«На сегодняшний день российское влияние оказывается посредством партнёрств между российскими СМИ вроде Sputnik и Russia Today и рядом местных медиа», — сказала исследовательница Лу Осборн.
Российское влияние «может иметь разную степень», отметила она.
«Но на сегодняшний день можно считать, что оно есть везде, где вещают Sputnik и Russia Today», — подчеркнула Осборн.
Исследовательница привела в пример камерунский телеканал Afrique Media, который «придерживается антизападных позиций, поддерживает партнёрство с российскими СМИ».
В конце июля Россия и Африканский вещательный союз решили развивать сотрудничество.
Как отметила представитель российского МИД Мария Захарова, Россия и африканские страны должны усилить сотрудничество в информационной сфере, а появление телеканала RT на Африканском континенте важно для всего мира.
Также внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека Мандела подчеркнула важность сотрудничества африканских стран с RT и видеоагентством Ruptly.