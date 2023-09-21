RTBF: влияние России есть везде, где вещают RT и Sputnik

Cегодня влияние России есть везде, где вещают Sputnik и RT, в том числе стратегическое влияние Москвы оказывается и на страны Африки, сообщает телекомпания RTBF (Франкоязычное бельгийское радио и телевидение) со ссылкой на аналитиков.

«На сегодняшний день российское влияние оказывается посредством партнёрств между российскими СМИ вроде Sputnik и Russia Today и рядом местных медиа», — сказала исследовательница Лу Осборн.

Российское влияние «может иметь разную степень», отметила она.

«Но на сегодняшний день можно считать, что оно есть везде, где вещают Sputnik и Russia Today», — подчеркнула Осборн.

Исследовательница привела в пример камерунский телеканал Afrique Media, который «придерживается антизападных позиций, поддерживает партнёрство с российскими СМИ».

В конце июля Россия и Африканский вещательный союз решили развивать сотрудничество.

Как отметила представитель российского МИД Мария Захарова, Россия и африканские страны должны усилить сотрудничество в информационной сфере, а появление телеканала RT на Африканском континенте важно для всего мира.

Также внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека Мандела подчеркнула важность сотрудничества африканских стран с RT и видеоагентством Ruptly.