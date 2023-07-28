Захарова заявила, что появление телеканала RT в Африке важно для всего мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появление телеканала RT на африканском континенте важно для всего мира.

«Это важно не столько для RT, не столько для России, сколько это важно для всего остального мира. Мир не может иметь только один источник информации. Это неправильно, потому что это ведёт к распространению не информации, а дезинформации, политически ангажированной информации, в том числе и фейков. У мира должна быть альтернатива, живая нормальная конкуренция», — сказала она.

По мнению официального представителя МИД России, в африканские страны на протяжении десятилетий приходит информация о России, Азии, Латинской Америке опосредованно через США, Британию и Францию, потому что они монополизировали СМИ на африканском континенте.

«О стране должны вещать те, кто находятся в этой стране и работают в этой стране, а не те, кто перекупают информацию об этой стране и дальше её меняют под свой формат и перепродают дальше», — заявила она.

По словам Захаровой, такую ситуацию необходимо менять.

«В этом смысле роль Russia Today, роль российских агентств, роль того же самого Радио Sputnik — она колоссальна», — заявила представитель МИД.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия настроена на развитие сотрудничества с африканским континентом в сфере массовых коммуникаций, в том числе в областях обмена контентом, организации образовательных курсов для студентов и работников массмедиа, проведения мероприятий.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.