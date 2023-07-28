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Россия и Африканский вещательный союз решили развивать сотрудничество

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Россия и Африканский вещательный союз решили развивать сотрудничество.
Россия и Африканский вещательный союз решили развивать сотрудничество
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Соответствующий пункт содержится в плане действий Форума партнёрства Россия — Африка на 2023—2026 годы. Документ опубликован на сайте Кремля. 

«Развивать сотрудничество с Африканским вещательным союзом», — отмечается в плане.

Ранее RT провёл встречу африканских СМИ с Марией Захаровой и анонсировал создание панафриканского форума.

Внучка бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР), лауреата Нобелевской премии Нельсона Манделы Ндилека Мандела подчеркнула важность сотрудничества африканских стран с RT и видеоагентством Ruptly.

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