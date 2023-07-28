Внучка Нельсона Манделы подчеркнула важность партнёрства стран Африки с RT и Ruptly

Внучка бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР), лауреата Нобелевской премии Нельсона Манделы Ндилека Мандела подчеркнула важность сотрудничества африканских стран с RT и видеоагентством Ruptly.

«Сотрудничество с ними, несомненно, позволит голосам наших предков зазвучать громче и поможет выстраивать счастливое будущее Африки», — уточнила она.

Кроме того, в рамках саммита Россия — Африка потомки африканских лидеров объявили о создании Панафриканского форума антиколониального наследия, который будет использовать социальные сети для привлечения внимания молодёжи к истории континента и достижениям предков.

Ранее Ндилека Мандела рассказала о целях создания форума африканского наследия.

Также российский лидер Владимир Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.