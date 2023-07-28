Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых чтят в России

Российский лидер Владимир Путин назвал имена выдающихся сынов Африки, которых помнят и чтят в России.

В частности, он упомянул первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбу, бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу, мозамбикского революционера Самору Машела.

«Мы должны помнить и не должны забывать о них. Назову имена Патриса Лумумбы, Гамаля Абдель Насера, Нельсона Манделы, Ахмеда бен Беллы, Омара аль Мухтара, Кваме Нкруме, Самору Машела, Леопольда Сенгора, Кеннета Каунды, Джулиуса Ньерере. Мы помним и других африканских борцов за свободу и национальных лидеров африканских стран. Основываясь на принципах справедливости и равенства, они твёрдо отстаивали для своих народов независимый путь развития — зачастую ценой собственной жизни», — сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27—28 июля в Санкт-Петербурге.

RT организовал приезд и участие в нём потомков легендарных африканских лидеров, а также привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ и информагентств.

В эксклюзивном интервью RT внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, рассказала о целях создания форума африканского наследия.