Внучка Нельсона Манделы рассказала о целях создания форума африканского наследия

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, основатель и генеральный директор Фонда Тембекиле Манделы, рассказала в эксклюзивном интервью RT о целях создания форума африканского наследия.

«Мы хотим вернуть наш панафриканизм. Если взглянуть, как формировали Африканский союз наши предки — и мой дед, и такие люди, как Джулиус Ньерере, Кваме Нкрума, император Хайле Селассие, — они видели будущее для Африки. И мы, потомки этих светил, хотим сделать свою часть работы, сообщая мудрость наших предков следующему поколению. Мы как бы несём факел. Если мы не передадим эстафету следующему поколению, наши дети навсегда потеряются. А эта эстафета необходима. Нам её передали предки, и наш долг позаботиться о том, чтобы образуемый нами форум просвещал молодёжь о нашем прошлом, о том, что мы великий континент и великий народ», — сказала она.

По её словам, необходимо вернуться к этому панафриканизму, чтобы быть в состоянии построить очень сильную и процветающую Африку.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.