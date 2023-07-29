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Захарова заявила о необходимости вовлечения стран Африки в российские соцсети

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Россия и африканские страны должны усилить сотрудничество в информационной сфере, необходимо вовлекать Африканский континент в российские соцсети. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о необходимости вовлечения стран Африки в российские соцсети
  • РИА Новости

«Африка узнаёт о России не от России, Африка узнаёт о России и про Россию, и про российский народ из западных источников. А это кривое зеркало», — приводит ТАСС её слова на полях второго саммита Россия — Африка.

Захарова подчеркнула, что в связи с этим появляется большое количество проблем.

«Это нужно срочно всё каким-то образом компенсировать», — отметила дипломат.

Захарова предложила увеличить число российских корреспондентов в Африке и аккредитаций в России корреспондентов из африканских стран.

«(Проблему необходимо решать. — RT) и договорённостями пакетными между СМИ России и Африки, и вовлечением Африканского континента в наши социальные сети и так далее», — подытожила она.

Ранее стало известно, что Россия и Африканский вещательный союз договорились развивать сотрудничество.

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