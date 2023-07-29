Захарова заявила о необходимости вовлечения стран Африки в российские соцсети
- РИА Новости
«Африка узнаёт о России не от России, Африка узнаёт о России и про Россию, и про российский народ из западных источников. А это кривое зеркало», — приводит ТАСС её слова на полях второго саммита Россия — Африка.
Захарова подчеркнула, что в связи с этим появляется большое количество проблем.
«Это нужно срочно всё каким-то образом компенсировать», — отметила дипломат.
Захарова предложила увеличить число российских корреспондентов в Африке и аккредитаций в России корреспондентов из африканских стран.
«(Проблему необходимо решать. — RT) и договорённостями пакетными между СМИ России и Африки, и вовлечением Африканского континента в наши социальные сети и так далее», — подытожила она.
Ранее стало известно, что Россия и Африканский вещательный союз договорились развивать сотрудничество.