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Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС

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Европарламент одобрил закон о введении уголовного наказания за обход санкций.
Европарламент одобрил закон о криминализации обхода санкций ЕС
  • РИА Новости

Об этом сообщается в заявлении ЕП по итогам голосования.

«Европейский парламент... принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС», — говорится в документе.

За закон проголосовали 543 евродепутата, 45 человек проголосовали против, 27 воздержались.

23 февраля Европейский союз включил в 13-й пакет санкций в отношении России 27 организаций, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

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