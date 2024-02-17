ЦПВС: авиация коалиции восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.

Об этом заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полёты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений», — указал он.

По его словам, нарушения были совершены двумя парами истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что всплеск террористической активности при поддержке США вновь наблюдается на территории Сирии.