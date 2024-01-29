Лаврентьев: в Сирии снова наблюдается всплеск терроризма при поддержке США
С таким заявлением в интервью ТАСС выступил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
При этом он уточнил, что основной источник террористической активности в настоящее время расположен в подконтрольной Вашингтону 55-км зоне Эт-Танф.
Там, по данным агентства, расположен лагерь временно перемещённых лиц Эр-Рукбан.
Лаврентьев подчеркнул, что американцы «упорно» не хотят расформировать данный лагерь под предлогом «защиты».
«Якобы мирные граждане там находятся», — добавил спецпредставитель президента.
Ранее Лаврентьев заявил, что диалога России с США по Сирии на текущий момент нет.
Также, по его словам, контакты спецслужб России, Турции, Ирана и Сирии продолжаются.