Лаврентьев: в Сирии снова наблюдается всплеск терроризма при поддержке США

Всплеск террористической активности при поддержке США вновь наблюдается на территории Сирии.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

При этом он уточнил, что основной источник террористической активности в настоящее время расположен в подконтрольной Вашингтону 55-км зоне Эт-Танф.

Там, по данным агентства, расположен лагерь временно перемещённых лиц Эр-Рукбан.

Лаврентьев подчеркнул, что американцы «упорно» не хотят расформировать данный лагерь под предлогом «защиты».

«Якобы мирные граждане там находятся», — добавил спецпредставитель президента.

Ранее Лаврентьев заявил, что диалога России с США по Сирии на текущий момент нет.

Также, по его словам, контакты спецслужб России, Турции, Ирана и Сирии продолжаются.