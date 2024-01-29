RT в Telegram
Подпишись

Лаврентьев: в Сирии снова наблюдается всплеск терроризма при поддержке США

Короткая ссылка
Всплеск террористической активности при поддержке США вновь наблюдается на территории Сирии.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

При этом он уточнил, что основной источник террористической активности в настоящее время расположен в подконтрольной Вашингтону 55-км зоне Эт-Танф.

Там, по данным агентства, расположен лагерь временно перемещённых лиц Эр-Рукбан.

Лаврентьев подчеркнул, что американцы «упорно» не хотят расформировать данный лагерь под предлогом «защиты».

«Якобы мирные граждане там находятся», — добавил спецпредставитель президента.

Ранее Лаврентьев заявил, что диалога России с США по Сирии на текущий момент нет.

Также, по его словам, контакты спецслужб России, Турции, Ирана и Сирии продолжаются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить