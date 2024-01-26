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Лаврентьев: контакты спецслужб России, Турции, Ирана и Сирии продолжаются

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Контакты между представителями спецслужб России, Сирии, Турции и Ирана продолжаются. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по САР Александр Лаврентьев.
Лаврентьев: контакты спецслужб России, Турции, Ирана и Сирии продолжаются
  • globallookpress.com
  • © Ammar Safarjalani/Xinhua

«Да, продолжаются», — приводит РИА Новости его слова.

Лаврентьев подчеркнул, что вопрос о переговорах глав минобороны четырёх стран обсуждать пока преждевременно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Лаврентьев сообщил, что Ирак проинформировал Россию о готовности Соединённых Штатов вывести свой контингент из страны.

Также, по его словам, Вашингтон будет всячески затягивать вывод войск из Ирака.

Лаврентьев отметил, что вывод войск США из Ирака приведёт к уходу американцев из Сирии из-за проблем с логистикой.

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