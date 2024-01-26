Лаврентьев: контакты спецслужб России, Турции, Ирана и Сирии продолжаются
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- © Ammar Safarjalani/Xinhua
«Да, продолжаются», — приводит РИА Новости его слова.
Лаврентьев подчеркнул, что вопрос о переговорах глав минобороны четырёх стран обсуждать пока преждевременно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее Лаврентьев сообщил, что Ирак проинформировал Россию о готовности Соединённых Штатов вывести свой контингент из страны.
Также, по его словам, Вашингтон будет всячески затягивать вывод войск из Ирака.
Лаврентьев отметил, что вывод войск США из Ирака приведёт к уходу американцев из Сирии из-за проблем с логистикой.