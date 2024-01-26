Лаврентьев: за выводом войск США из Ирака последует уход из Сирии
«За выводом войск из Ирака, несомненно, последует вывод войск из Сирии», — приводит РИА Новости заявление.
Лаврентьев подчеркнул, что ВС США не смогут поддерживать логистику и содержать военный контингент в Сирии без использования иракской территории.
Ранее Лаврентьев сообщил, что Ирак проинформировал Россию о готовности Соединённых Штатов вывести свой контингент из страны.
Также, по его словам, Вашингтон будет всячески затягивать вывод войск из Ирака.