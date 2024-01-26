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Лаврентьев: за выводом войск США из Ирака последует уход из Сирии

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Вывод войск США из Ирака приведёт к уходу американцев из Сирии из-за проблем с логистикой. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«За выводом войск из Ирака, несомненно, последует вывод войск из Сирии», — приводит РИА Новости заявление.

Лаврентьев подчеркнул, что ВС США не смогут поддерживать логистику и содержать военный контингент в Сирии без использования иракской территории.

Ранее Лаврентьев сообщил, что Ирак проинформировал Россию о готовности Соединённых Штатов вывести свой контингент из страны.

Также, по его словам, Вашингтон будет всячески затягивать вывод войск из Ирака.

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