Лаврентьев: за выводом войск США из Ирака последует уход из Сирии

Вывод войск США из Ирака приведёт к уходу американцев из Сирии из-за проблем с логистикой. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«За выводом войск из Ирака, несомненно, последует вывод войск из Сирии», — приводит РИА Новости заявление. Лаврентьев подчеркнул, что ВС США не смогут поддерживать логистику и содержать военный контингент в Сирии без использования иракской территории. Ранее Лаврентьев сообщил, что Ирак проинформировал Россию о готовности Соединённых Штатов вывести свой контингент из страны. Также, по его словам, Вашингтон будет всячески затягивать вывод войск из Ирака.