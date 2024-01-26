RT в Telegram
Подпишись

Лаврентьев: Ирак уведомил Россию о готовности США вывести военный контингент

Короткая ссылка
Ирак сообщил России о готовности Соединённых Штатов вывести свой контингент из страны, сообщил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, иракские коллеги сообщили, что посол США в Багдаде заявил о готовности Вашингтона к выполнению требования Ирака, которое подтверждено решением парламента.

«Я ещё даже специально переспросил наших иракских друзей, не получили ли они отказ на выполнение требований. Они ответили, что США согласились», — отметил Лаврентьев.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американская сторона вскоре начнёт переговоры с Ираком по поводу замены существующего формата сотрудничества стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить