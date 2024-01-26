Лаврентьев: Ирак уведомил Россию о готовности США вывести военный контингент

Ирак сообщил России о готовности Соединённых Штатов вывести свой контингент из страны, сообщил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, иракские коллеги сообщили, что посол США в Багдаде заявил о готовности Вашингтона к выполнению требования Ирака, которое подтверждено решением парламента.

«Я ещё даже специально переспросил наших иракских друзей, не получили ли они отказ на выполнение требований. Они ответили, что США согласились», — отметил Лаврентьев.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американская сторона вскоре начнёт переговоры с Ираком по поводу замены существующего формата сотрудничества стран.