В США подтвердили скорые переговоры об изменении сотрудничества с Ираком
- Gettyimages.ru
Об этом говорится на сайте американского военного ведомства.
«США и правительство Ирака в предстоящие дни начнут встречи рабочей группы Высшей военной комиссии... Высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности между США и Ираком», — отмечается в заявлении.
При этом в заявлении не уточняется, идёт ли речь о выводе или сокращении контингента американских войск в Ираке.
Ранее сообщалось, что власти Ирака решили вывести силы иностранной военной коалиции с территории страны.
Позже премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил о необходимости согласования оперативного и упорядоченного вывода сил коалиции под руководством США из страны.