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В США подтвердили скорые переговоры об изменении сотрудничества с Ираком

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Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американская сторона вскоре начнёт переговоры с Ираком по поводу замены существующего формата сотрудничества стран.
В США подтвердили скорые переговоры об изменении сотрудничества с Ираком
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Об этом говорится на сайте американского военного ведомства.

«США и правительство Ирака в предстоящие дни начнут встречи рабочей группы Высшей военной комиссии... Высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности между США и Ираком», — отмечается в заявлении.

При этом в заявлении не уточняется, идёт ли речь о выводе или сокращении контингента американских войск в Ираке.

Ранее сообщалось, что власти Ирака решили вывести силы иностранной военной коалиции с территории страны.

Позже премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил о необходимости согласования оперативного и упорядоченного вывода сил коалиции под руководством США из страны.

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