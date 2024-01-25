В США подтвердили скорые переговоры об изменении сотрудничества с Ираком

Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американская сторона вскоре начнёт переговоры с Ираком по поводу замены существующего формата сотрудничества стран.

Об этом говорится на сайте американского военного ведомства.

«США и правительство Ирака в предстоящие дни начнут встречи рабочей группы Высшей военной комиссии... Высшая военная комиссия обеспечит переход к устойчивому двустороннему сотрудничеству в области безопасности между США и Ираком», — отмечается в заявлении.

При этом в заявлении не уточняется, идёт ли речь о выводе или сокращении контингента американских войск в Ираке.

Ранее сообщалось, что власти Ирака решили вывести силы иностранной военной коалиции с территории страны.

Позже премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил о необходимости согласования оперативного и упорядоченного вывода сил коалиции под руководством США из страны.