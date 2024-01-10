Премьер Ирака попросил согласовать оперативный вывод сил коалиции во главе с США
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По его словам, это поможет предотвратить напряжённость во внутренних и региональных вопросах безопасности, передаёт Reuters.
Ас-Судани подчеркнул, что только завершение конфликта Палестины и Израиля приведёт к устранению риска эскалации в регионе.
Он добавил, что Ирак открыт к двусторонним отношениям и сотрудничеству в безопасности, в том числе и с США.
Ранее сообщалось, что власти Ирака решили вывести силы иностранной военной коалиции с территории страны.