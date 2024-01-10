Премьер Ирака попросил согласовать оперативный вывод сил коалиции во главе с США

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил о необходимости согласования оперативного и упорядоченного вывода сил коалиции под руководством США из страны.

По его словам, это поможет предотвратить напряжённость во внутренних и региональных вопросах безопасности, передаёт Reuters.

Ас-Судани подчеркнул, что только завершение конфликта Палестины и Израиля приведёт к устранению риска эскалации в регионе.

Он добавил, что Ирак открыт к двусторонним отношениям и сотрудничеству в безопасности, в том числе и с США.

Ранее сообщалось, что власти Ирака решили вывести силы иностранной военной коалиции с территории страны.