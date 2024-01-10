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Премьер Ирака попросил согласовать оперативный вывод сил коалиции во главе с США

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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил о необходимости согласования оперативного и упорядоченного вывода сил коалиции под руководством США из страны.
Премьер Ирака попросил согласовать оперативный вывод сил коалиции во главе с США
  • Gettyimages.ru

По его словам, это поможет предотвратить напряжённость во внутренних и региональных вопросах безопасности, передаёт Reuters.

Ас-Судани подчеркнул, что только завершение конфликта Палестины и Израиля приведёт к устранению риска эскалации в регионе.

Он добавил, что Ирак открыт к двусторонним отношениям и сотрудничеству в безопасности, в том числе и с США.

Ранее сообщалось, что власти Ирака решили вывести силы иностранной военной коалиции с территории страны.

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