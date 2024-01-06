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Reuters: премьер Ирака решил вывести иностранные войска из страны

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Правительство Ирака приняло решение о выводе иностранной военной коалиции с территории страны.
Reuters: премьер Ирака решил вывести иностранные войска из страны
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани.

«Правительство назначает дату начала работы двустороннего комитета, который должен принять меры по прекращению периода пребывания сил международной коалиции в Ираке на постоянной основе», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил ликвидацию американской стороной в Ираке двух высокопоставленных членов групп, связанных с шиитским ополчением.

5 января американская военная база Харир в окрестностях иракского города Эрбиль подверглась атаке беспилотника.

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