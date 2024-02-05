Посол России во Франции предостерёг Париж от наращивания поставок оружия Украине
- РИА Новости
5 февраля Мешкова вызвали в МИД Франции для демарша из-за гибели на Украине двух французских граждан, которые якобы занимались там оказанием гумпомощи.
Как сообщили в российской дипмиссии, посол указал на безответственность и опасность всё более глубокого вовлечения французской стороны в конфликт на Украине посредством наращивания поставок оружия, которое используется ВСУ в том числе для ударов по жилым кварталам.
Мешков также заявил, что МИД Франции так и не предоставил России доказательств того, что двое погибших в зоне СВО французов занимались оказанием гуманитарной помощи.