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Посол России во Франции предостерёг Париж от наращивания поставок оружия Украине

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Российский посол во Франции Алексей Мешков предостерёг Париж от дальнейшего вовлечения в конфликт на Украине.
Посол России во Франции предостерёг Париж от наращивания поставок оружия Украине
  • РИА Новости

5 февраля Мешкова вызвали в МИД Франции для демарша из-за гибели на Украине двух французских граждан, которые якобы занимались там оказанием гумпомощи.

Как сообщили в российской дипмиссии, посол указал на безответственность и опасность всё более глубокого вовлечения французской стороны в конфликт на Украине посредством наращивания поставок оружия, которое используется ВСУ в том числе для ударов по жилым кварталам.

Мешков также заявил, что МИД Франции так и не предоставил России доказательств того, что двое погибших в зоне СВО французов занимались оказанием гуманитарной помощи.

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