Посол: Франция не доказала, что погибшие на Украине французы были волонтёрами
- AP
5 февраля российского дипломата вызвали во французское Министерство иностранных дел для демарша.
«Никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, представлено не было», — сказано в его комментарии.
Заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан ранее не смог дать внятного ответа на вопрос, кого именно в ведомстве считают наёмниками. Как заявил позднее министр иностранных дел Стефан Сежурне, на Украине погибли двое «гуманитарных работников».