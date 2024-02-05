Посол: Франция не доказала, что погибшие на Украине французы были волонтёрами

МИД Франции так и не предоставил России доказательств того, что двое погибших в зоне СВО французов занимались оказанием гуманитарной помощи, сообщил российский посол Алексей Мешков.

5 февраля российского дипломата вызвали во французское Министерство иностранных дел для демарша.

«Никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, представлено не было», — сказано в его комментарии.

Заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан ранее не смог дать внятного ответа на вопрос, кого именно в ведомстве считают наёмниками. Как заявил позднее министр иностранных дел Стефан Сежурне, на Украине погибли двое «гуманитарных работников».