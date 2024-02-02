Глава МИД Франции подтвердил гибель двух граждан на Украине

Французский министр иностранных дел Стефан Сежурне подтвердил, что на Украине погибли двое «гуманитарных работников».

Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети X.

По его словам, ещё трое французов получили ранения.

Ранее французский министр иностранных дел Стефан Сежурне подтвердил, что на Украине погибли двое «гуманитарных работников».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что недавнее уничтожение французских наёмников в Харькове стало подтверждением того, что Запад направляет боевиков на Украину.

Основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.