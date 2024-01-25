В МИД Франции не определились, кого ведомство считает наёмниками

Заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан не смог дать внятного ответа на вопрос, кого именно в ведомстве считают наёмниками.

В рамках брифинга он заявил, что у Франции нет наёмников на Украине, но есть волонтёры.

«Для нас волонтёры — это люди, которые принимают индивидуальные решения о том, чтобы поехать на Украину. Это их личное решение», — цитирует его РИА Новости.

Один из журналистов поинтересовался, кого именно в МИД считают наёмниками, отметив, что AFP подразумевает под этим термином людей, которые находятся на Украине и Киев платит им за это деньги.

«Франция не признает наличия лиц, занятых в рядах украинской армии. Есть французские волонтёры, которые могут сами отправиться воевать на Украину, но это их личный выбор, это не те лица, которые связаны с французскими властями», — сказал Лемуан.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что недавнее уничтожение французских наёмников в Харькове стало подтверждением того, что Запад направляет боевиков на Украину.

Основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.

Государственная дума России в ходе пленарного заседания 24 января приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием наёмников из этой страны в преступных действиях киевского режима.