В МИД Франции не определились, кого ведомство считает наёмниками
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В рамках брифинга он заявил, что у Франции нет наёмников на Украине, но есть волонтёры.
«Для нас волонтёры — это люди, которые принимают индивидуальные решения о том, чтобы поехать на Украину. Это их личное решение», — цитирует его РИА Новости.
Один из журналистов поинтересовался, кого именно в МИД считают наёмниками, отметив, что AFP подразумевает под этим термином людей, которые находятся на Украине и Киев платит им за это деньги.
«Франция не признает наличия лиц, занятых в рядах украинской армии. Есть французские волонтёры, которые могут сами отправиться воевать на Украину, но это их личный выбор, это не те лица, которые связаны с французскими властями», — сказал Лемуан.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что недавнее уничтожение французских наёмников в Харькове стало подтверждением того, что Запад направляет боевиков на Украину.
Основательница организации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ рассказала RT, что наёмники из Франции действуют на Украине под видом добровольцев.
Государственная дума России в ходе пленарного заседания 24 января приняла обращение к Национальному собранию Франции в связи с участием наёмников из этой страны в преступных действиях киевского режима.