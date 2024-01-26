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ООН: Израиль нарушает свои обязательства, нападая на больницы и школы в Газе

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Израиль нарушает свои международные обязательства, нападая на больницы и школы в секторе Газа, заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в анклаве Аджит Сунга.
ООН: Израиль нарушает свои обязательства, нападая на больницы и школы в Газе
  • AFP

Сунга подчеркнул, что нападения на больницы и школы со стороны Армии обороны Израиля вынуждали палестинцев переселяться в более мелкие районы с более ограниченным доступом к средствам выживания.

«Такие разрушительные действия нарушают обязательства Израиля по международному праву», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) говорилось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 7 октября 2023 года разрушила 115 домов палестинцев на Западном берегу.

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