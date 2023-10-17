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Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнёром

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Вьетнам считает Россию своим приоритетным партнёром и придаёт важное значение развитию отношений, заявил президент страны Во Ван Тхыонг во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнёром
  • AFP
  • © Nhac NGUYEN

Как пишет ТАСС, он подчеркнул, что вьетнамские власти планируют эффективно развивать тесные отношения с Москвой, которые существуют между странами не один год.

«Мы последовательно придаём важное значение отношениям всеобъемлющего стратегического партнёрства с Россией и тем близким и тесным связям, которые существуют между нашими странами уже много лет», — сообщил вьетнамский лидер.

Ранее Путин назвал дружескими отношения России и Вьетнама.

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