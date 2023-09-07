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Рябков заявил об угрозе военной конфронтации между ядерными державами в АТР

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об угрозе начала военной конфронтации между ядерными державами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Рябков заявил об угрозе военной конфронтации между ядерными державами в АТР
  • РИА Новости

Об этом он сказал на региональном семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что военно-политическая обстановка в мире продолжает ухудшаться. 

По его словам, накопленный и вовремя не купированный конфликтный потенциал уже привёл к крайне острому кризису в Евро-Атлантике.

Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что это грозит перерасти в открытую военную конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая.

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