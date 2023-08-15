Генштаб: США намерены сорвать военное сотрудничество России и Вьетнама
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом он сказал на Московской конференции по международной безопасности.
«Вашингтон намерен сорвать плановое военно-техническое сотрудничество России с Вьетнамом», — констатировал Костюков.
Также, по его словам, власти США препятствуют реализации контрактов между Россией и Индией на поставку ЗРК С-400.
Кроме того, Вашингтон препятствует сделкам с Индонезией на поставку Су-35 и вертолётов Ми-17.
Ранее Костюков заявил, что США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания России и Китая.