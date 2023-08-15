Генштаб: США намерены сорвать военное сотрудничество России и Вьетнама

Соединённые Штаты планируют сорвать военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама, заявил начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Об этом он сказал на Московской конференции по международной безопасности.

«Вашингтон намерен сорвать плановое военно-техническое сотрудничество России с Вьетнамом», — констатировал Костюков.

Также, по его словам, власти США препятствуют реализации контрактов между Россией и Индией на поставку ЗРК С-400.

Кроме того, Вашингтон препятствует сделкам с Индонезией на поставку Су-35 и вертолётов Ми-17.

Ранее Костюков заявил, что США планируют создать сеть подконтрольных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания России и Китая.