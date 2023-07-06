WSJ: Болгария намерена продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» на $650 млн

Власти Болгарии рассматривают возможность продать украинской компании «Энергоатом» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около $650 млн.

Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Софийская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской атомной компании «Энергоатом» оборудование с недостроенной АЭС «Белене», — говорится в публикации.

Стоимость оборудования оценивается в $650 млн, пишет газета.

26 июня в Болгарии утвердили новый пакет военной помощи на нужды Украины.

Помощь не включает в себя тяжёлую технику и авиацию.