WSJ: Болгария намерена продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» на $650 млн
- AP
Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Софийская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской атомной компании «Энергоатом» оборудование с недостроенной АЭС «Белене», — говорится в публикации.
Стоимость оборудования оценивается в $650 млн, пишет газета.
26 июня в Болгарии утвердили новый пакет военной помощи на нужды Украины.
Помощь не включает в себя тяжёлую технику и авиацию.