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WSJ: Болгария намерена продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» на $650 млн

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Власти Болгарии рассматривают возможность продать украинской компании «Энергоатом» оборудование недостроенной АЭС «Белене» на сумму около $650 млн.
WSJ: Болгария намерена продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» на $650 млн
  • AP

Об этом информирует газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Софийская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской атомной компании «Энергоатом» оборудование с недостроенной АЭС «Белене», — говорится в публикации.

Стоимость оборудования оценивается в $650 млн, пишет газета.

26 июня в Болгарии утвердили новый пакет военной помощи на нужды Украины.

Помощь не включает в себя тяжёлую технику и авиацию.

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