Власти Болгарии утвердили новый пакет военной помощи для Украины

В Болгарии утвердили новый пакет военной помощи на нужды Украины.

«Совмин Республики Болгария принял новый пакет военной и военно-технической помощи для Украины... Утверждённый перечень сопоставим по объёму с помощью из первого пакета», — говорится в официальном сообщении правительства.

Уточняется, что предоставление помощи не нарушит стандартов болгарских ВС и их боевой подготовки.

Правительство Швеции также сообщило о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму $35,5 млн.

Ранее главы МИД стран Евросоюза одобрили увеличение фонда военной помощи Киеву на €3,5 млрд.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против поставок оружия Украине.