Глава МИД Венгрии Сийярто высказался против поставок оружия Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против поставок оружия Украине.

По его словам, власти Будапешта согласились на увеличение Европейского фонда мира с условием, чтобы средства выделили странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления.

«Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине», — заявил Сийярто в соцсетях.

Ранее главы МИД стран Евросоюза одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 млрд.