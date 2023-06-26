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Глава МИД Венгрии Сийярто высказался против поставок оружия Украине

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против поставок оружия Украине.
Глава МИД Венгрии Сийярто высказался против поставок оружия Украине
  • AP
  • © John Thys

По его словам, власти Будапешта согласились на увеличение Европейского фонда мира с условием, чтобы средства выделили странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления.

«Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине», — заявил Сийярто в соцсетях.

Ранее главы МИД стран Евросоюза одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 млрд.

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