Глава МИД Венгрии Сийярто высказался против поставок оружия Украине
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По его словам, власти Будапешта согласились на увеличение Европейского фонда мира с условием, чтобы средства выделили странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления.
«Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине», — заявил Сийярто в соцсетях.
Ранее главы МИД стран Евросоюза одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 млрд.