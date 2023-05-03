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Подполковник ВС США заявил, что Зеленскому предстоит выбор между переговорами и войной

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся выбирать между мирными переговорами с Москвой и продолжением конфликта, который приведёт к ещё большей утрате территорий, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
Подполковник ВС США заявил, что Зеленскому предстоит выбор между переговорами и войной
  • Gettyimages.ru

«Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, в результате которой украинская территория останется под контролем России. Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить российскую армию», — написал он в материале для 19FortyFive.

По мнению Дэвиса, контрнаступление ВСУ вряд ли увенчается успехом, так как украинская армия не обладает достаточными силами для противостояния ВС России с учётом превосходства в численности солдат, вооружении и технике.

«Учитывая эти условия, в ближайшей или среднесрочной перспективе у Украины нет разумного пути для достижения своей цели», — подытожил он.

Как ранее заметил глава МИД России Сергей Лавров, заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии, — это шизофреническая логика.

The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

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