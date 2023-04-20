Племянник Кеннеди заявил, что потери ВСУ за время конфликта составили 300 тысяч человек

Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди — младший заявил , что потери Вооружённых сил Украины за время конфликта составили 300 тыс. человек.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

Также он заявил, что российской армии на Украине невозможно противостоять из-за соотношения сил.

Кроме того, политик утверждает, что его сын участвовал в боевых действиях на Украине.

19 апреля Роберт Кеннеди — младший объявил о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

Ранее экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тыс. человек.