Племянник Кеннеди заявил, что потери ВСУ за время конфликта составили 300 тысяч человек
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Об этом он заявил в интервью Fox News.
Также он заявил, что российской армии на Украине невозможно противостоять из-за соотношения сил.
Кроме того, политик утверждает, что его сын участвовал в боевых действиях на Украине.
19 апреля Роберт Кеннеди — младший объявил о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.
Ранее экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ВСУ потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тыс. человек.