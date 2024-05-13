Коротченко: министру обороны предстоит работать над вопросами гособоронзаказа

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко подчеркнул в беседе с RT, что задача нового министра обороны будет заключаться в том, чтобы армия получила в максимально короткие сроки всё то, что необходимо для полноценного ведения боевых действий.

«Необходим детальный контроль и оптимизация всех вопросов, связанных с гособоронзаказом, со снабжением войск в зоне специальной военной операции и подавлением бюрократии там, где она негативно влияет на ход и задачи СВО», — добавил он.

По мнению Коротченко, есть масса научных и частных коллективов, которые, будучи не включёнными в систему гособоронзаказа, обладают необходимыми компетенциями и возможностями для поставок всего необходимого бойцам на передовой.

По словам аналитика, этот вопрос нужно «централизовать».

«Очевидно, что Белоусов в том числе обеспечит синергетический эффект оборонно-промышленного комплекса и тех предложений, которые есть среди инженеров, инженерных коллективов, частных предприятий и просто, скажем так, энтузиастов-умельцев», — заключил Коротченко.

Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.

Как отметили в Кремле, президент предложил на пост министра обороны гражданского человека, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента».