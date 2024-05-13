Коротченко: министру обороны предстоит работать над вопросами гособоронзаказа
«Необходим детальный контроль и оптимизация всех вопросов, связанных с гособоронзаказом, со снабжением войск в зоне специальной военной операции и подавлением бюрократии там, где она негативно влияет на ход и задачи СВО», — добавил он.
По мнению Коротченко, есть масса научных и частных коллективов, которые, будучи не включёнными в систему гособоронзаказа, обладают необходимыми компетенциями и возможностями для поставок всего необходимого бойцам на передовой.
По словам аналитика, этот вопрос нужно «централизовать».
«Очевидно, что Белоусов в том числе обеспечит синергетический эффект оборонно-промышленного комплекса и тех предложений, которые есть среди инженеров, инженерных коллективов, частных предприятий и просто, скажем так, энтузиастов-умельцев», — заключил Коротченко.
Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России. На должность министра обороны он предложил назначить Андрея Белоусова, который занимал пост первого вице-премьера.
Как отметили в Кремле, президент предложил на пост министра обороны гражданского человека, так как очень важно вписать экономику силового блока в экономику Российской Федерации, чтобы она соответствовала «динамике момента».