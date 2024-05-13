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Экс-советника главы Челябинска осудят за взятки на сумму около 30 млн рублей

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В Челябинске осудят бывшего советника главы города, а также двух заместителей директора муниципального учреждения «Городская среда», обвиняемых в получении взяток на сумму около 30 млн рублей от бизнесменов.
Экс-советника главы Челябинска осудят за взятки на сумму около 30 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, с ноября 2019 по декабрь 2021 года они получили через посредников взятки на сумму не менее 30 млн рублей от 44 предпринимателей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов в городе.

«Уголовное дело будет направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — говорится в релизе.

Ранее заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын был задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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