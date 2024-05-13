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Грузинские депутаты призвали власти не встречаться с чиновниками из ЕС и США

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Грузинские депутаты из движения «Сила народа» призывают власти республики не проводить встречи с высокопоставленными чиновниками из Евросоюза и США, которые посетят Тбилиси.
Грузинские депутаты призвали власти не встречаться с чиновниками из ЕС и США
  • AP

Как пишет Sputnik Грузия, в страну приедут главы МИД Литвы, Эстонии, Латвии и Исландии, а также глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О'Брайен.

«Их цель — способствовать радикализации процессов в Грузии, поляризовать политический процесс и общество, поддержать радикальную оппозицию. Мы считаем, что высшим должностным лицам грузинского правительства следует воздержаться от встреч с политиками, приезжающими в нашу страну для её уничтожения», — сообщило движение.

13 мая юридический комитет грузинского парламента рассмотрел и принял в третьем чтении законопроект об иноагентах за несколько минут.

Пленарное заседание парламента, на котором законопроект может быть принят в окончательном чтении, намечено на вторник, 14 мая.

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