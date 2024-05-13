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Юркомитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах

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Юридический комитет грузинского парламента рассмотрел и принял в третьем чтении законопроект об иноагентах за несколько минут.
Юркомитет парламента Грузии принял в третьем чтении законопроект об иноагентах
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Об этом сообщает Sputnik Грузия

Заседание комитета состоялось на фоне акции протеста. Митингующие требуют отозвать законопроект. 

В протестах участвуют оппозиционеры, представители неправительственных организаций, гражданские активисты. 

Оппозиционные депутаты заявили, что им не дали возможность присутствовать на заседании.

Между тем, по словам главы юркомитета Анри Оханашвили, заседание было назначено на 09:00, но оппозиционные члены парламента специально не заходили в зал и снимали обстановку на камеры телефонов.

Пленарное заседание парламента, на котором законопроект может быть принят в окончательном чтении, намечено на вторник, 14 мая.

Ранее сообщалось, что полиция Грузии начала задержания на акции протеста у парламента страны. 

Возле здания также появились спецназ и специальная техника для вытеснения демонстрантов.

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