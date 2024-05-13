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РИА Новости: у парламента Грузии для вытеснения демонстрантов появился спецназ

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Спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов.

Об этом информирует РИА Новости.

«У парламента на площади Руставели стоит спецтехника, в частности водомёты и дополнительные бригады правоохранителей», — передаёт агентство.

Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах.

Также стало известно, что за участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина.

Кроме того, власти Грузии предупредили, что протестующие готовятся к насилию против полиции.

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