РИА Новости: у парламента Грузии для вытеснения демонстрантов появился спецназ

Спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов.

Об этом информирует РИА Новости.

«У парламента на площади Руставели стоит спецтехника, в частности водомёты и дополнительные бригады правоохранителей», — передаёт агентство.

Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах.

Также стало известно, что за участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина.

Кроме того, власти Грузии предупредили, что протестующие готовятся к насилию против полиции.