РИА Новости: у парламента Грузии для вытеснения демонстрантов появился спецназ
Об этом информирует РИА Новости.
«У парламента на площади Руставели стоит спецтехника, в частности водомёты и дополнительные бригады правоохранителей», — передаёт агентство.
Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах.
Также стало известно, что за участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина.
Кроме того, власти Грузии предупредили, что протестующие готовятся к насилию против полиции.