Власти Грузии предупредили, что протестующие готовятся к насилию против полиции

Власти Грузии готовятся к тому, что протестующие против закона об иностранных агентах планируют вскоре прибегнуть к насилию против полиции.

Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. К атаке на полицию готовятся агрессивные молодёжные группы, организованные радикальной оппозицией и финансируемые из-за границы, считает глава правительства.

«Я хочу предупредить каждого представителя радикальной оппозиции, планирующего совершить насилие завтра и послезавтра, что их преступление не останется безнаказанным и, скорее всего, их не сможет помиловать и [президент] Саломе Зурабишвили», — цитирует Кобахидзе Sputnik Грузия.

Премьер призвал полицию проявить максимум терпения и действовать по более высокому стандарту, чем в Европе и США.

10 мая сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали несколько человек во время акции протеста в Тбилиси.