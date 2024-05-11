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В центре Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах

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В столице Грузии проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах.
В центре Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах
  • globallookpress.com
  • © Nicholas Muller/Keystone Press Agency

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проевропейская протестная акция с требованием отзыва закона об иноагентах запланирована неправительственными организациями.

Активисты собрались в четырёх локациях Тбилиси и движутся маршем в сторону площади Европы. Там они планируют провести акцию протеста.

10 мая сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали несколько человек во время акции протеста в Тбилиси.

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