В центре Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах

В столице Грузии проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проевропейская протестная акция с требованием отзыва закона об иноагентах запланирована неправительственными организациями.

Активисты собрались в четырёх локациях Тбилиси и движутся маршем в сторону площади Европы. Там они планируют провести акцию протеста.

10 мая сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали несколько человек во время акции протеста в Тбилиси.