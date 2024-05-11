В центре Тбилиси проходят марши в честь Дня Европы и против закона об иноагентах
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- © Nicholas Muller/Keystone Press Agency
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что проевропейская протестная акция с требованием отзыва закона об иноагентах запланирована неправительственными организациями.
Активисты собрались в четырёх локациях Тбилиси и движутся маршем в сторону площади Европы. Там они планируют провести акцию протеста.
10 мая сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали несколько человек во время акции протеста в Тбилиси.