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Задержания начались на акции протеста у парламента Грузии

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Задержания начались на акции против закона об иноагентах у парламента Грузии.
Задержания начались на акции протеста у парламента Грузии
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

Как пишет Sputnik Грузия, полиция задержала как минимум одного участника после того, как на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили митингующие начали кидать бутылки в силовиков.

Ранее сообщалось, что спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов.

10 мая сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали несколько человек во время акции протеста в Тбилиси.

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