Задержания начались на акции протеста у парламента Грузии
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Как пишет Sputnik Грузия, полиция задержала как минимум одного участника после того, как на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили митингующие начали кидать бутылки в силовиков.
Ранее сообщалось, что спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов.
10 мая сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали несколько человек во время акции протеста в Тбилиси.