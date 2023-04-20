Кандидат в президенты США Кеннеди рассказал, что его сын воевал на Украине

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Роберт Кеннеди, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США от демократов, в эфире Fox News заявил, что его сын участвовал в боевых действиях на Украине.
Кандидат в президенты США Кеннеди рассказал, что его сын воевал на Украине
  • AP
  • © Hans Pennink

«Мой собственный сын вступил в спецназ и служил пулемётчиком в харьковской наступательной операции», — сказал он.

19 апреля Роберт Кеннеди — младший, который является племянником 35-го американского лидера Джона Кеннеди, объявил о решении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.

В интервью Fox News он заявил, что российской армии на Украине невозможно противостоять из-за соотношения сил.

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