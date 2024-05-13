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В Москву доставили шестерых пострадавших 12 мая в Белгороде

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В федеральные и городские клиники Москвы доставили шестерых пострадавших 12 мая в Белгороде, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Все шестеро пострадавших из Белгорода, которых по поручению Михаила Мурашко направили на лечение в Москву, доставлены в федеральные и городские клиники. Им оказывается вся необходимая помощь», — рассказал Кузнецов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.

Поисково-спасательные работы и разбор завалов завершены. В результате частичного обрушения погибли 15 человек. Ещё три человека погибли в результате обстрела города.

13 мая в больнице скончалась женщина, пострадавшая 11 мая в результате обстрела.

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