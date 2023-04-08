Бывший разведчик ВС США Риттер: ВС Украины уже потеряли более 300 тысяч человек убитыми

ВСУ потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тыс. человек, заявил экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

«Украина пытается занизить свои потери, но факт в том, что они намного больше, чем официальные цифры», — отметил он в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По словам Риттера, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный в ходе беседы с председателем Объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли сообщил, что 250 тыс. украинских военных погибли.

В то же время, примерно 83 тыс. военнослужащих ВСУ пропали без вести и из них примерно 60 тыс., скорее всего, мертвы, отметил экс-разведчик. Это, по его словам, даёт примерное число в 315 тыс. погибших.

Данные цифры соответствуют информации, которую он сам получает, добавил Риттер.

Ранее появилась новость о том, что российский лётчик Су-27 Алан Датиев за один боевой вылет поразил два украинских вертолёта, после чего лишил ВСУ штурмовика Су-25.

7 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что украинские военные понесут колоссальные потери в первые же часы контрнаступления. По его словам, это будет звёздный час для ВКС России.