Российский лётчик Су-27 одним боевым вылетом лишил ВСУ двух вертолётов и одного Су-25

Российский лётчик Су-27 Алан Датиев за один боевой вылет поразил два украинских вертолёта, после чего лишил ВСУ штурмовика Су-25, пишут «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.

Как рассказал старший инструктор лётчик Датиев, это произошло в один из дней стандартного патрулирования в районе переднего края.

«Обнаружил две воздушные метки сначала. По характеристикам — два вертолёта Ми-24, которые летели в районе переднего края», — сказал военнослужащий.

Лётчик принял все необходимые меры: сближение, постановку на атаку и уничтожение.

В другом районе Датиев обнаружил ещё три цели, которые по характеристикам напоминали штурмовики Су-25.

«Начал выполнять атаку второй группы целей. В процессе атаки две цели не дошли до района выполнения задания, развернулись, потому что условия создал такие, что плачевно для них бы закончилось. Одна цель всё-таки решила попробовать атаковать, у неё тоже не получилось. В итоге 3:0 в мою пользу», — сказал лётчик.

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