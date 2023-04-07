ВКС России поразили пункт переброшенной из Одессы под Херсон морской охраны

В Минобороны России сообщили, что оперативно-тактическая авиация России поразила пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны.

Об этом пишет РИА Новости.

«Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек», — заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулёв.

Также отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили два кочующих миномётных расчёта ВСУ в районе населённых пунктов Береговое и Никольское.

3 апреля в Минобороны России заявили, что российские ВС поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов.

Также были ликвидированы более 20 бойцов ВСУ.