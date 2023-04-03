ВС России поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов

В Минобороны России заявили, что российские ВС поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов.

Как заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС России «Днепр» Роман Кодрян, удары были нанесены в районе города Херсон, населённых пунктов Камышаны и Дарьевка.

«Уничтожена самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и ангар временного хранения вооружения и военной техники 124 бригады территориальной обороны Украины», — сказал он.

Также были ликвидированы более 20 бойцов ВСУ.

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы экипажей тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк».