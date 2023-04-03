ВС России поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов

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В Минобороны России заявили, что российские ВС поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов.
ВС России поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов
  • РИА Новости

Как заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС России «Днепр» Роман Кодрян, удары были нанесены в районе города Херсон, населённых пунктов Камышаны и Дарьевка.

«Уничтожена самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и ангар временного хранения вооружения и военной техники 124 бригады территориальной обороны Украины», — сказал он.

Также были ликвидированы более 20 бойцов ВСУ. 

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы экипажей тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк».

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