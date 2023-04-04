Руденко: Запад желает восстановить истощённый Украиной потенциал за счёт азиатских ресурсов

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Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью RTVI заявил, что Запад желает восстановить истощённый «украинским проектом» потенциал за счёт азиатских ресурсов.
Руденко: Запад желает восстановить истощённый Украиной потенциал за счёт азиатских ресурсов
  • Gettyimages.ru
  • © Stefan Klein

«Весьма истощённый, в том числе и в результате «украинского проекта», собственный политический и экономический потенциал Запад хотел бы компенсировать за счёт Азии с её богатыми природными и человеческими ресурсами», — сказал он.

Руденко также отметил научно-технологические возможности и солидную инфраструктурную базу стран Азии.

Также он считает, что у государств Азии могут появляться вполне обоснованные опасения повторной колонизации Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, замминистра заявил о прекрасной осведомлённости азиатских стран о первопричинах и характере конфликта на Украине.

Ранее Bloomberg писал, что политика Запада и стремление Вашингтона к мировому господству объясняют то, что большинство государств встали на сторону России в отношении украинского конфликта. 

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