Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью RTVI заявил, что Запад желает восстановить истощённый «украинским проектом» потенциал за счёт азиатских ресурсов.

«Весьма истощённый, в том числе и в результате «украинского проекта», собственный политический и экономический потенциал Запад хотел бы компенсировать за счёт Азии с её богатыми природными и человеческими ресурсами», — сказал он.

Руденко также отметил научно-технологические возможности и солидную инфраструктурную базу стран Азии.

Также он считает, что у государств Азии могут появляться вполне обоснованные опасения повторной колонизации Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, замминистра заявил о прекрасной осведомлённости азиатских стран о первопричинах и характере конфликта на Украине.

Ранее Bloomberg писал, что политика Запада и стремление Вашингтона к мировому господству объясняют то, что большинство государств встали на сторону России в отношении украинского конфликта.