Без шансов для Шестёркина и Панарина: гол Тарасенко и 23 сейва Бобровского вывели «Флориду» в финал Кубка Стэнли

«Флорида» взяла верх над «Рейнджерс» в шестом матче серии со счётом 2:1 и вышла в финал Кубка Стэнли, а российские хоккеисты стали главными действующими лицами. Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24 и был признан первой звездой вечера, а не набиравший очков с 13 мая Владимир Тарасенко забросил победную шайбу и удостоился третьей. При этом голкипер гостей Игорь Шестёркин совершил 32 спасения, а форвард Артемий Панарин отметился голом в концовке.

После гостевой победы «Флориды» в пятой игре серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» команде Пола Мориса оставалось сделать всего один шаг до финала. Их задача представлялась несколько легче, чем у оппонента, ведь потенциально решающий матч предстояло провести на домашней арене при сумасшедшей поддержке своих болельщиков.

«Нью-Йорк», конечно, постарался сделать всё возможное, чтобы продолжить серию, однако не слишком преуспел. Как и в предыдущих играх, оборона «Пантерз» грамотно выключила из игры основных лидеров атаки нью-йоркцев Мику Зибанеджада, Криса Крайдера и Артемия Панарина, а огрехи защитников тщательно подчищал Сергей Бобровский.

Его визави Игорю Шестёркину вновь пришлось трудиться куда усерднее, и большую часть первого периода россиянин со своей работой успешно справлялся. Однако за 50 секунд до перерыва Сэм Беннетт всё-таки размочил счёт, отправив шайбу в дальнюю девятку над плечом голкипера.

Второй период стараниями обоих вратарей обошёлся без голов, а в третьем неожиданно активно включился в игру Владимир Тарасенко, остававшийся в этом плей-офф по большей части в тени партнёров. Он лишь по разу отличился в играх с «Тампой» и «Бостоном», а в этой серии с «Рейнджерс» и вовсе не набрал ни одного очка. Накануне шестого матча российский форвард заявлял, что команде нужно создавать трафик на пятачке, чтобы переиграть Шестёркина, и в ходе игры успешно воплощал свой план в жизнь.

Уроженец Ярославля имел возможность удвоить преимущество своей команды в самом начале третьего игрового отрезка, когда шайба отскочила к нему после броска Оливера Экман-Ларссона, попавшего прямо в Шестёркина. Владимир попытался отправить её в угол ворот, но голкипер вытянулся в шпагате и в последний момент преградил путь снаряду. Однако Тарасенко, казалось, всерьёз настроился забросить в этом матче и добился-таки своего к середине двадцатиминутки. Увидев рывок Антона Лунделля по левому борту, россиянин совершил забег к воротам и, получив пас от партнёра, на этот раз не оставил Игорю шансов.

Пусть это лишь третий гол Тарасенко в этом розыгрыше Кубка Стэнли, но, без сомнений, самый важный, по крайней мере на данный момент. Именно он стал победным, так как в концовке «Рейнджерс» всё же забросил шайбу престижа в исполнении Панарина, имея численное преимущество после выхода шестого полевого игрока. Но ничего большего выжать из себя дружина Питера Лавиолетта в этот вечер не смогла, и игроки «Пантерз» отпраздновали второй подряд выход в финал Кубка Стэнли. В последний раз такое удавалось «Питтсбургу» в 2008 и 2009 годах.

Тарасенко же стал лишь шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить победную шайбу, которая вывела команду в решающую стадию турнира, за две разные франшизы. В 2019 году он исполнил это в «Сент-Луисе», а затем «Блюз» выиграл Кубок. Примечательно, что на этот раз он поразил ворота своей бывшей команды: Тарасенко провёл концовку прошлого сезона в «Рейнджерс», но по окончании плей-офф ему не предложили контракт в клубе. Впрочем, сейчас для россиянина это уже не имеет значения, ведь впереди у него второй шанс на получение главного трофея лиги.

«Это ещё не всё. Мы прошли три раунда, остался один. Пока что всё идёт отлично. Когда я перешёл в команду, большая часть игроков уже участвовала [в финале Кубка Стэнли] в прошлом году. Одно дело об этом говорить, а другое — прочувствовать, находясь там. Думаю, этот опыт нам очень поможет», — отметил после игры Тарасенко, которого назвали третьей звездой матча.

А лучшим игроком встречи был признан Бобровский, отразивший 23 броска из 24. К тому же он стал первым голкипером в истории «Флориды», одержавшим 30 побед в плей-офф.

«Мы действуем поступательно. Выстраиваем нашу систему, укрепляем её и работаем друг для друга. Со всем упорством», — сказал Сергей.

После матча «Флориде» был вручён кубок чемпиона Восточной конференции — приз Принца Уэльского. Существует примета, по которой игрокам команды не следует касаться трофея, иначе её ждёт поражение в финале. В прошлом году хоккеисты «Пантерз» проигнорировали эту традицию, а затем действительно уступили в решающей серии «Вегасу». На этот раз никто из них не дотронулся до кубка. Что ж, в таком деле, как финал плей-офф НХЛ, любая мелочь имеет значение. Пока же «Флорида» ожидает развязки в противостоянии «Далласа» и «Эдмонтона». Счёт в нём 3-2 в пользу «Ойлерз». Если команда Мориса выйдет в финал, то начнёт финальную серию домашними матчами, в противном случае — на выезде.