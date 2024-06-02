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Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Рейнджерс», Тарасенко — третьей

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Стали известны имена лучших игроков шестого матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

Первой звездой стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Он отразил в этой встрече 23 броска по своим воротам.

Второй звездой матча признали форварда «Пантерз» Сэм Беннетт. Третьей — нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко.

Встреча в Санрайзе (США) завершилась со счётом 2:1. 

Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.

Ранее «Эдмонтон» обыграл «Даллас» с Дадоновым и повёл в серии.

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