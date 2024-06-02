Бобровский признан первой звездой матча «Флорида» — «Рейнджерс», Тарасенко — третьей
Первой звездой стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Он отразил в этой встрече 23 броска по своим воротам.
Второй звездой матча признали форварда «Пантерз» Сэм Беннетт. Третьей — нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко.
Встреча в Санрайзе (США) завершилась со счётом 2:1.
Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли.
Ранее «Эдмонтон» обыграл «Даллас» с Дадоновым и повёл в серии.