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Главный тренер «Рейнджерс»: Бобровский доказал, что он топ-вратарь в НХЛ

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил игру вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского.

«Поскольку он был у меня ещё молодым игроком в «Филадельфии», я наблюдал, как он растёт. За годы, которые он провёл в «Коламбусе», а теперь во «Флориде», он доказал, что является лучшим вратарём в лиге. Он хотел стать лучше в своём ремесле, и он это сделал», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили Густав Форслинг, Антон Лунделль и Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 25 бросков по своим воротам.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Пантерз». 

Ранее Бобровский вышел на третье место среди российских вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ.

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