Бобровский вышел на третье место среди российских вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ
Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2. Российский голкипер отразил 25 бросков по своим воротам.
Для Бобровского эта победа стала 40-й в карьере в плей-офф НХЛ.
Таким образом, россиянин вышел на чистое третье место среди российских вратарей за всю историю лиги, обойдя Николая Хабибулина.
Ранее Бобровский вышел на второе место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди российских вратарей.