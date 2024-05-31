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Бобровский вышел на третье место среди российских вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ

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Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на третье место среди россиян по количеству побед в плей-офф НХЛ.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2. Российский голкипер отразил 25 бросков по своим воротам.

Для Бобровского эта победа стала 40-й в карьере в плей-офф НХЛ.

Таким образом, россиянин вышел на чистое третье место среди российских вратарей за всю историю лиги, обойдя Николая Хабибулина.

Ранее Бобровский вышел на второе место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди российских вратарей.

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