Бобровский вышел на третье место среди российских вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ

Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский поднялся на третье место среди россиян по количеству побед в плей-офф НХЛ.

Встреча в Нью-Йорке на стадионе «Медисон-сквер-гарден» завершилась со счётом 3:2. Российский голкипер отразил 25 бросков по своим воротам.

Для Бобровского эта победа стала 40-й в карьере в плей-офф НХЛ.

Таким образом, россиянин вышел на чистое третье место среди российских вратарей за всю историю лиги, обойдя Николая Хабибулина.

Ранее Бобровский вышел на второе место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди российских вратарей.